Pigna. Ritrovato l’escursionista disperso da ieri nei boschi di Gouta. L’uomo è stato individuato alle prime luci dell’alba dai vigili del fuoco, impegnati tutta la notte nelle ricerche.

A mobilitarsi per soccorrere l’escursionista, un italiano di 63 anni, si sono attivate diverse squadre di soccorso, composte da cinque vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, due operatori esperti di topografia, 8 Saf più Soccorso Alpino e 118.

Stando a quando si apprende, l’uomo è stato individuato in zona Boscata vicino a ponte Pau, nel Comune di Rocchetta Nervina. Vista la posizione particolarmente impervia, si è alzato in volo l’elicottero Drago per il recupero sul posto.