1,4 milioni di euro per manutenzione di corsi d’acqua in Liguria, 120mila per il torrente Nervia a Camporosso

Genova. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Difesa del Suolo e Infrastrutture Giacomo Giampedrone, ha stanziato oggi ulteriori 1,4 milioni di euro (1.417.500), in collaborazione con il ministero dell’Ambiente e con l’Autorità dell’Appennino Settentrionale da destinare ai Comuni quali enti attuatori per la manutenzione di corsi d’acqua su tutto il territorio ligure, ad eccezione di interventi per circa 300mila euro destinati alla realizzazione di opere idrauliche che, da ponente a levante, saranno gestite direttamente da Regione Liguria (cosiddette di ‘terza categoria’).

Queste risorse si aggiungono ai circa 2 milioni (1.982.500 euro) di risorse interamente regionali già stanziate per il piano annuale di manutenzioni ordinarie e straordinarie. L’investimento complessivo per il 2021 sale quindi a oltre 3,4 milioni di euro, più del doppio dei fondi erogati lo scorso anno. «Questo ulteriore impegno – afferma l’assessore all’Ambiente e Difesa del suolo Giacomo Giampedrone – testimonia l’attenzione di questa Giunta per la manutenzione dei corsi d’acqua, imprescindibile e complementare rispetto alle grandi opere per garantire la messa in sicurezza diffusa del nostro territorio».

Si tratta, in particolare, di interventi di pulizia degli alvei e delle pile dei ponti, di decespugliamento o di taglio di vegetazione, ripristino di sezioni di deflusso degli alvei tramite la rimozione di alberature o di rimozione di rifiuti solidi. Gli interventi di ‘terza categoria’ gestiti direttamente da Regione Liguria riguardano: nell’imperiese il torrente Nervia nel Comune di Camporosso (120mila euro), nel savonese il fiume Centa nel Comune di Albenga (89mila euro) e nello spezzino due interventi nel Bacino del Fiume Magra (90mila euro complessivi).

Questa la suddivisione delle risorse sul territorio e i Comuni attuatori degli interventi ( il dettaglio degli interventi):

• Provincia di Imperia – 225mila euro per i Comuni di Sanremo, Imperia, Bordighera e Ventimiglia

• Provincia di Savona – 287.250mila euro per i Comuni di Savona, Quiliano, Varazze e Albisola Superiore

• Città Metropolitana di Genova – 420mila euro per i Comuni di Ne, San Colombano Certenoli, Lavagna,

Casarza Ligure, Carasco, Arenzano

• Provincia della Spezia – 56.250 euro per i Comuni di Deiva Marina, Framura e Monterosso

Sempre nello spezzino, ulteriori interventi sono previsti nel Bacino del Fiume Magra per complessivi

130mila euro (Comuni di Arcola, Beverino, Sesta Godano e Bolano)