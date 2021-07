Wimbledon, Mager out: Kyrgios supera il sanremese

Sanremo. Gianluca Mager perde contro Nick Kyrgios al Torneo di Wimbledon, il più antico evento nello sport del tennis.

Il sanremese, dopo aver battuto Juan Ignacio Londero, ieri, al secondo turno del singolare maschile del torneo in scena sui campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, ha affrontato il tennista australiano ma, nonostante una prestazione positiva e caratterizzata da soli due break subiti in tre set, alla fine cede per 6(7)-7(9) 4-6 4-6 dopo un’ora e 51 minuti di gioco.

L’avventura di Mager nel singolare maschile del torneo Slam sull’erba inglese finisce così al secondo turno.

(Foto da Instagram di Gianluca Mager)