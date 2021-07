Wimbledon, l’armese Fognini lotta ma cede a Rublëv

Taggia. Fabio Fognini perde contro Andrej Rublëv al Torneo di Wimbledon, in scena sui campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Il tennista di Arma di Taggia, dopo aver battuto Albert Ramos-Viñolas e Laslo Đere, oggi è tornato in campo per affrontare, sull’erba inglese, il tennista russo che alla fine ha vinto l’incontro in quattro set per 6-3 5-7 6-4 6-2 dopo 2 ore e 59 minuti di gioco.

L’avventura di Fognini a Wimbledon finisce così al terzo turno del singolare maschile.