Visite guidate gratuite al centro storico di Triora

Triora. Visite guidate gratuite al centro storico del paese delle streghe tutte le domeniche di luglio e agosto.

Luogo di incontro in via Roma davanti al Museo Etnografico e della stregoneria alle 10.30. La prenotazione è gradita via email a raffaella.asdente@alice.it o al cell 3386913335 per prenotazioni via sms o Whatsapp. Obbligo mascherina nei siti al chiuso durante il percorso.

«Triora è il paese delle streghe, ma perché? Non tutti lo sanno. Venite a scoprire con noi la storia e i luoghi dove avvenne, dal 1587 per due anni, una delle più drammatiche cacce alle streghe di cui la storia abbia tramandato la memoria. Il borgo con i suoi scorci, i suoi panorami sulle Alpi, i suoi musei e le sue delizie gastronomiche vi aspetta. Si ricorda l’obbligo di indossare la mascherina nei siti al chiuso durante il percorso. Gradita prenotazione all’indirizzo mail segnalato o via whatsapp/sms al numero indicato» – dicono gli organizzatori.

La Locandina