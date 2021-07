Violenza di genere, Santo Stefano al Mare ospita la scrittrice Daniela Mencarelli Hofmann

Santo Stefano al mare. Giovedì 29 luglio alle 21:30 l’autrice Daniela Mencarelli Hofmann parlerà del suo libro, L’ombra di Perseo, Le Mezzelane Casa Editrice, con lo showman Gianni Rossi in piazza Baden Powell.

Marco si sveglia in un letto d’ospedale in gravi condizioni e non sa come c’è finito. Sente un dottore e un poliziotto accordarsi sui tempi dell’interrogatorio, perché lui, il paziente, non è ancora fuori pericolo. Marco non ricorda nulla, ha come un buco nero nella testa: se chiude gli occhi, vede solo rosso.