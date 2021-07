Ventimiglia. Bottiglie di birra, alcolici, superalcolici e qualche moneta presente in cassa. E’ il bottino dei ladri che la scorsa notte si sono introdotto all’interno del wine bar Acquolina, in passeggiata Oberdan a Ventimiglia. Si tratta dell’ultimo furto commesso da ignoti nella città di confine, dopo quello avvenuto solo 24 ore prima nella gelatiera Triboulette di via Dante.

A denunciare pubblicamente l’accaduto è stata la titolare del locale, Gaia Alberti, che solo poche settimane fa aveva subito un altro furto.

Per entrare nel locale i ladri hanno forzato una porta finestra sul retro.

«Una situazione insostenibile», ripetono a gran voce commercianti e cittadini di Ventimiglia, che stanno tentando il possibile per resistere dopo la crisi legata al Covid-19 e l’alluvione dell’ottobre scorso che li ha danneggiati pesantemente.

A preoccupare, oltre a furti e danni, sono soprattutto le risse tra migranti e lo stato di ubriachezza di molti di loro.

Senza contare, poi, i tanti stranieri che entrano nei locali chiedendo l’elemosina e se la prendono con i gestori che, invece dei soldi, offrono bibite e panini.