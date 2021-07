Ventimiglia, tir riprendono a viaggiare dopo festa nazionale: code chilometriche al confine

Ventimiglia. Chilometri di coda sull’A8 francese in direzione Italia e, in parte, anche nel tratto di A10 più vicino al confine si sono verificate a causa dell’alto numero di tir che, dopo lo stop per la festa nazionale francese, caduta ieri (14 luglio), hanno ripreso a viaggiare.

Le code hanno causato non pochi disagi per gli automobilisti frontalieri di ritorno dal lavoro in Francia o nel Principato di Monaco e diretti a Ventimiglia.