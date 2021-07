Ventimiglia, tagliati pneumatici a furgoni nell’area dell’ex calzaturificio Taverna

Ventimiglia. Ignoti hanno tagliato gli pneumatici di circa quattro furgoni parcheggiati in un’area dell’ex calzaturificio Taverna, attualmente cantiere per la realizzazione di una palazzina. E’ successo nella notte tra sabato e domenica scorsi.

Al momento non si conoscono i motivi alla base del gesto, né se si sia trattato di un atto vandalico o di un dispetto.