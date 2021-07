Ventimiglia. Uno straniero, in preda ai fumi dell’alcol, è stato fermato dai carabinieri intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri sul lungomare di Ventimiglia per una lite tra il migrante, sembrerebbe cittadino afghano, e il titolare del Royal Kebab in passeggiata Felice Cavallotti.

Stando alle prime informazioni, a causare la discussione tra i due uomini sarebbe stato lo straniero ubriaco che avrebbe iniziato a dare in escandescenza.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri, che hanno accompagnato in caserma i due uomini per ricostruire l’accaduto.