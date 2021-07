Ventimiglia. E’ di due feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto in tarda serata all’incrocio tra corso Genova e via Dante, in pieno centro a Ventimiglia.

Al momento non si conosce l’esatta dinamica dell’incidente, che ha visto coinvolti una Smart guidata da una giovane donna e lo scooter con in sella un ragazzo. Sarebbe proprio quest’ultimo ad aver riportato le ferite più gravi.

Sul posto il personale sanitario del 118, due ambulanze e i carabinieri.