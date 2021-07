Ventimiglia. Serata speciale a Mentone per l’inaugurazione Summer Party del Casinò Barriere di Menton. Il cavalier Ramon Bruno, fornitore con i prodotti di Pasta Fresca Morena, ringrazia lo chef Andrea Fontana e tutta l’organizzazione per l’invio e per la bella serata.

Era presente anche Elena Secco, Miss Europa Continental, che proprio oggi festeggia il suo compleanno.

Foto 2 di 2



«I prodotti dell’azienda sono apprezzati molto anche in Francia ed è importante essere presenti in momenti istituzionali come questi, per riaffermare sia i rapporti che rinnovare il Made in Italy» – dice Ramon Bruno.