Ventimiglia, immigrato accoltellato a un braccio: si cerca l’aggressore

Ventimiglia. Notte movimentata in pieno centro nella Città di confine: intorno alle 3, alcuni passanti hanno notato un giovane straniero che si aggirava sanguinante con una vistosa ferita al braccio all’incrocio tra via Roma e via della Repubblica e hanno avvisato le forze dell’ordine.

I carabinieri giunti sul posto hanno allertato i sanitari della Centrale del 118: il giovane straniero, un pakistano, ha riferito di essere stato accoltellato.

Sulla dinamica dell’episodio sono in corso indagini da parte degli inquirenti che stanno verificando il racconto della vittima per cercare di individuare i responsabili.

Non si esclude che il giovane pakistano che è stato trasportato all’ospedale di Sanremo in codice giallo da un equipaggio della Croce Verde Intemelia sia rimasto coinvolto in una rissa.