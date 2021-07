Ventimiglia. Dopo un anno di pandemia, il Circolo Nautico Intemelio, organizzerà la V edizione della “Giornata del Bambino”, dedicata ai più piccoli, per il giorno 25 luglio presso la propria sede, sita in Passeggiata F. Cavallotti sn.c. a Ventimiglia.

Le iscrizioni, gratuite, avranno luogo sabato mattina dalle 9 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 18 per i bambini compresi tra gli otto e i dodici anni.

«Il programma, con inizio alle 9 circa, prevede un’uscita in mare con i gozzi, imbarcazioni tipiche da pesca, messe a disposizione dai soci, nello specchio acqueo che va dal circolo fino al nuovissimo Porto di Cala del Forte, dove verremo ospitati per un piccolo rinfresco. Si rientrerà quindi presso la nostra sede per concludere la mattinata che, a nostro modesto parere, avrà regalato ai nostri piccoli amici un contatto più coinvolgente con l’ambiente marino. Nel corso dell’escursione i bambini potranno ammirare il paesaggio offerto dallo stupendo comprensorio intemelio ed apprendere qualche piccola nozione teorica di pesca. Inoltre, tutti i partecipanti saranno omaggiati di maglietta del Circolo Nautico Intemelio» – fa sapere il presidente del circolo Cristiano Vilardo.