Ventimiglia, il calciatore del Napoli Andrea Petagna dà spettacolo al “Morel”

Ventimiglia. Nel pomeriggio di ieri si è svolto l’ultimo allenamento di Andrea Petagna, potente bomber del Napoli, nell’impianto del Morel. In vacanza a Roquebrune l’attaccante ha chiesto ospitalità al Ventimiglia Calcio per iniziare in anticipo la preparazione e la società granata lo ha accolto a braccia aperte.

Il gradito ospite del Ventimiglia Calcio, accompagnato dagli amici Mario e Nicholas, ha disputato a fine allenamento una partitella con gli allievi 2005 e alcuni ragazzi della prima squadra guidati dal capitano Musumarra e dal leader Michael Ventre. Presenti tanti bambini del settore giovanile, genitori e tecnici.

«È stato un bel pomeriggio di sport vedere i bambini e gli allievi granata felici per la presenza di un calciatore così prestigioso e illustre. Un grazie di cuore a Mario e Nicholas per la collaborazione e soprattutto al nostro nuovo amico Andrea Petagna, a cui auguriamo le migliori fortune. Tiferemo per lui e lo aspettiamo quando vorrà venirci a trovare nuovamente» – dice il Ventimiglia Calcio.