Ventimiglia, fondazioni a vista: chiuso il ponte di Sant’Antonio

Ventimiglia. E’ stato chiuso, in via cautelare e in attesa di ulteriori approfondimenti, il ponte che conduce in località Sant’Antonio, a Latte, poco prima dell’abitato di frazione Calvo, a Ventimiglia. A imporre la chiusura al Comune sono stati i vigili del fuoco che hanno compiuto un sopralluogo. Motivo della chiusura sono le fondazioni scoperte, probabilmente a causa del passaggio della tempesta Alex nell’ottobre scorso, per le quali sono necessarie verifiche strutturali.

A lanciare l’allarme, nei giorni scorsi, era stato il comitato di quartiere che aveva parlato di rischio di erosione dell’infrastruttura. Il ponte viene utilizzato quotidianamente da decine di frontalieri per raggiungere la Francia, accorciando di molto il tragitto.