Ventimiglia, Fabio Radrizzani bronzo al campionato italiano di paraciclismo crono a Prato

Ventimiglia. Fabio Radrizzani conquista il bronzo al campionato italiano paraciclismo crono “Memorial Gastone Nencini e Memorial Enzo Coppini” andato in scena domenica 11 luglio a Prato.

«Domenica ho conquistato il terzo posto, il bronzo, alla gara singola valevole per il campionato italiano – dice il 38enne – Erano 20 chilometri su un circuito individuale». «Le difficoltà più grandi sono state le temperature molto alte, faceva tanto caldo, e il vento contrario, ma dopo un problema iniziale con il cambio mi sono ripreso. E’ stata una bella gara su un circuito di 5,3 km da fare veloce» – racconta l’atleta ventimigliese che corre per il Tht Tigullio Handbike Team.

Il riconfermato campione italiano di paraciclismo non si ferma mai: «Diminuirò un po’ l’allenamento visto che fino a settembre-ottobre non sono state confermate altre gare, non sappiamo niente e non abbiamo garanzie che ci saranno» – svela.