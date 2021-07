Ventimiglia, Di Muro (Lega): «Rilancio Campasso e Nervia, verso recupero aree»

Roma. «Namira SGR ha completato l’acquisizione da FS dell’area Campasso di Nervia a Ventimiglia. Una buona notizia per Ventimiglia e il Ponente ligure. L’acquisizione dell’area di circa 42mila mq segue il bando lanciato da FS Sistemi Urbani il 2 novembre scorso. In area Nervia sarà realizzato un campus internazionale con parco a verde pubblico, sei campi da tennis, una piscina olimpionica, una scuola internazionale con dormitorio per docenti, studenti e atleti, e uno spazio eventi. L’intervento prevede anche la riqualificazione dei capannoni esistenti e l’operazione consentirà il recupero di un’area parzialmente dismessa con una rigenerazione ispirata a principi di sostenibilità. Un traguardo che segue la consegna delle aree ferroviarie al Comune di Ventimiglia per la realizzazione di nuovi parcheggi e fa ben sperare per lo sblocco del Parco Roja per il quale ho già ragionato su alcune soluzioni con i vertici nazionali di RFI». Lo dice in una nota il deputato della Lega Flavio Di Muro.