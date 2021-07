Ventimiglia Calcio, Sergio Soncin confermato alla guida dei Giovanissimi 2007

Ventimiglia. Sergio Soncin è stato confermato alla guida dei Giovanissimi 2007 (Under 15) anche per la prossima stagione. Da anni Soncin lavora con grande passione e competenza con i giovani del vivaio granata, con i quali ha ottenuto ottimi risultati.

Nella sua carriera da calciatore ha indossato la maglia del Ventimiglia Calcio per 16 campionati consecutivi, dal 1985-86 al 2000-01. Ha vissuto da protagonista il periodo migliore della storia recente della società, a partire dalla vittoria del campionato 1986-87, alla quale sono seguiti quattro anni da protagonista nel Campionato Interregionale (l’odierna serie D). Poi il nuovo corso degli anni ’90, sotto la presidenza Santaiti, con altri sette campionati di Eccellenza e tre di Promozione.

In carriera ha giocato più di 500 partite e segnato 42 gol. Con la maglia del Ventimiglia ha superato le 350 presenze e realizzato 27 reti. Solo Daniele Principato vanta più presenze di lui nel Ventimiglia Calcio. Appese le scarpette al chiodo ha allenato le prime squadre di Imperia, Ospedaletti, Don Bosco Vallecrosia, Bordighera e Ventimiglia e le squadre del settore giovanile di Carlin’s Boys, Sanremese e Ventimiglia.

E’ un tecnico capace, molto preparato, dalle idee moderne. Un tecnico che ama raggiungere il risultato attraverso il gioco, attraverso l’organizzazione e la divisione dei compiti. Sa lavorare ottimamente con i giovani ed è l’uomo perfetto per dare continuità al progetto del Ventimiglia, da sempre finalizzato alla valorizzazione dei ragazzi del vivaio. Chi lo conosce sa che Sergio ama il dialogo altrettanto quanto il rispetto delle regole, sulle quali non deroga. Vive sul filo delle emozioni, per dirla in spagnolo vive “di garra”, di passione, di sogni.

Nelle sue vene scorre quel sangue granata che gli ha consentito, sia da giocatore che da tecnico, di dare tanto alla causa del Ventimiglia Calcio e anche per la prossima stagione la sua incredibile passione e la sua indiscussa competenza rappresenteranno un punto di riferimento importante per tanti ragazzi, perché Soncin, oltre ad allenare i giovanissimi del 2007, sarà anche il direttore tecnico della fascia agonistica, che va dai giovanissimi 2008 fino alla formazione Juniores.