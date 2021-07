Ventimiglia Calcio, Marco Sparma accede alla finale del talent “One of us”

Ventimiglia. Marco Sparma, promettente punta del Ventimiglia Calcio, ha ottenuto l‘accesso alla finale del talent calcistico “One of us” (Uno di noi) che garantisce due contratti da professionista nelle fila del Verona Hellas (serie A) e del Mantova (serie C). Dovrà presentarsi venerdì 23 luglio alle 16 nello stadio della città scaligera, poco dopo avrà luogo la partita decisiva tra due squadre di giovani selezionati nelle fasi precedenti del concorso. Una giuria di esperti sceglierà i due vincitori, ai quali sarà offerto un contratto annuale.

“One Of us” è il primo talent sul mondo del calcio che ha scelto il Mantova 1911 e l’Hellas Verona come partner per regalare una speranza a tanti calciatori che vogliono ancora coltivare un grande sogno. L’iniziativa scopre il talento e premia il merito attraverso un processo di selezione su internet e, in una seconda fase, attraverso selezioni sul campo: è aperto a tutti i giocatori non professionisti che si sentono pronti a mettersi in gioco per il loro sogno.

I giocatori che hanno superato la parte preliminare sono stati valutati sul campo da tecnici qualificati del Mantova 1911 e dell’Hellas Verona. Ora sono rimasti in corsa i migliori 22, più 8 riserve, che inseguono il loro sogno giocando la finale. Al termine della sfida di venerdì, i due prescelti firmeranno un contratto con le due blasonate società calcistiche.