Ventimiglia Calcio, Gianfranco Massullo confermato alla guida degli allievi 2005

Ventimiglia. Gianfranco Massullo è stato confermato alla guida degli allievi 2005 del Ventimiglia Calcio.

Massullo è un tecnico patentato Uefa B, che allena nel settore giovanile del Ventimiglia Calcio da undici anni. E’ un allenatore in grande ascesa, profondo conoscitore del calcio giovanile e buon comunicatore, ha grande talento nel saper gestire il gruppo e ha ottime capacità nel lavorare con i ragazzi giovani.

La sua carriera calcistica si è svolta esclusivamente a Sanremo, prima nei settori giovanili della Carlin’s Boys e della Sanremese e poi con la prima squadra nerazzurra.

Gianfranco è l’allenatore giusto per un gruppo forte e giustamente ambizioso come quello degli allievi 2005, ma sicuramente saprà tirare fuori il meglio da questa squadra, perché è un allenatore che mette al primo posto i suoi ragazzi e perché ha dei valori umani che non si apprendono nei corsi di formazione.

Cuore, passione, adrenalina, massimo impegno in ogni situazione, sacrificio, chilometri in macchina. Essere mister significa dedicare alla squadra e ai ragazzi il proprio tempo libero, significa saper trovare le parole giuste, ma a volte significa anche saper ascoltare. E in questo Massullo è un maestro, per questo i nostri allievi sono davvero in buone mani.