Ventimiglia, accusato di incendio doloso, patteggia 5 mesi e 10 giorni di reclusione

Ventimiglia. Era accusato di incendio colposo, per aver provocato un incendio che ha mandato in fumo circa 1,5 ettari di vegetazione e sterpaglie: un peruviano di 44 anni abitante in fazione San Bernardo-Seglia, a Ventimiglia, oggi ha patteggiato una pena (sospesa) a 5 mesi e 10 giorni di reclusione.

I fatti risalgono al 18 febbraio 2020 e sono avvenuti in località Settecamini a Ventimiglia. L’uomo, assistito dall’avvocato Davide Condrò, è comparso davanti al gup Massimiliano Botti per l’udienza preliminare, durante la quale ha deciso di patteggiare la pena.