Sanremo. Prime due tappe del “Cine Tour” in questa settimana. Cinema all’aperto, in sicurezza, con il fresco delle notti estive. Il primo appuntamento è a Vallecrosia Alta con una divertente commedia “La prima vacanza non si scorda mai”, avventure e disavventure di una giovane coppia in vacanza. Il secondo a Ventimiglia nel chiostro di Sant’Agostino con un film per bambini e famiglie “Giotto, l’amico dei pinguini”: animali e tenerezze.

Intorno alle 21.15, la proiezione comincerà con il primo buio.

La prima vacanza non si scorda mai

Ben e Marion si sono incontrati su Tinder e decidono di trascorrere le vacanze estive insieme; scelgono come meta un luogo intermedio: la Bulgaria.

Giotto, l’amico dei pinguini

Storia vera: Middle Island è una riserva naturale che ospita una colonia di pinguini minori che hanno bisogno di un cane pastore.