Vaccino anti Covid, Regione Liguria lavora a giornate ad accesso diretto per anticipare la seconda dose

Imperia. La Liguria si sta organizzando per anticipare i richiami di Pfizer e Moderna da 42 a 21 giorni ed evitare così che la campagna vaccinale rallenti nei mesi estivi.

Al momento, per motivi organizzativi, non è ancora possibile modificare la data del richiamo, ma lo scopo della Regione è quello di dare vita ad alcune giornate di vaccini ad accesso diretto per anticipare di fatto la data della seconda dose.

«Il richiamo della maggior parte dei vaccini ormai in uso, Pfizer e Moderna, è stato portato a quarantadue giorni per la seconda dose, dunque, se lei si vaccina adesso, la seconda dose va a cadere proprio nelle settimane di agosto delle grandi ferie del Paese», ha dichiarato il governatore Giovanni Toti.

Inoltre da oggi, 1° luglio, è attiva la reciprocità vaccinale tra Liguria e Piemonte; i cittadini delle due regioni che trascorreranno almeno 14 giorni di vacanza sui reciproci territori potranno prenotare la somministrazione della seconda dose nel luogo in cui si trovano in villeggiatura. Per informazioni sul servizio visitare i siti www.regione.liguria.it e www.regione.piemonte.it.