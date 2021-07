Tutto pronto a Sanremo per il primo torneo di footgolf, tanti i big in gara

Sanremo. Tutto pronto per il LNF (Lega Nazionale Footgolf) Championship, il torneo più importante dell’anno che si svolgerà dal 16 al 18 luglio nel prestigioso circolo Golf degli Ulivi, dove a maggio è stato disegnato e creato per la prima volta a Sanremo un campo da footgolf nel totale rispetto dello storico campo da golf.

Nel pomeriggio del 16 luglio si svolgerà la prova campo per gli iscritti e la mattina del 17 luglio inizierà il torneo con la partecipazione di circa 250 giocatori (dalle 9

alle 19 circa). La gara si svilupperà su due giornate per decretare, nel pomeriggio del 18 luglio, il vincitore del LNF Championship 2021 e premiare anche i vincitori del torneo

esibizione degli ex calciatori (programma allegato).

Fra gli ex calciatori saranno presenti: Vincent Candela, Gigi Di Biagio, Demetrio Albertini, Serginho, Cristian Zaccardo, Sergio Pellissier, Luca Antonini, Sebastian Frey, Pietro Vierchowod. Contestualmente al torneo, quest’anno, il presidente Diego Fuser – eletto nel dicembre 2020, ex calciatore che vanta più di 400 presenze in serie A con le maglie di Torino, Milan, Fiorentina, Lazio, Parma e Roma, oltre a quelle in nazionale – ha pensato di organizzare un evento esclusivo con i suoi colleghi e amici ex calciatori, grazie al supporto dell’Associazione IFDA (International Football Development Association) Gli invitati arriveranno il 16 luglio e prenderanno parte alla cena di gala al Roof Garden al Casinò.

Il 17 luglio gli ex calciatori saranno ospiti dello Yacht Club di Sanremo, nella cornice di porto vecchio. Il week end si concluderà il 18 luglio con un apericena da DVerso in piazza Bresca, centro della “movida” sanremese. «E’ tutto pronto per questo importante appuntamento – commenta l’assessore al turismo Giuseppe Faraldi – che porterà la nostra città ad accogliere un nuovo sport molto popolare e seguito. L’amministrazione è sempre attenta a recepire nuove tendenze che possano suscitare interesse per la nostra città e portare flussi turistici. Ringrazio gli organizzatori per l’impegno e il Circolo Golf degli Ulivi per l’ospitalità».

Programma del torneo