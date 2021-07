Tutto pronto a Imperia per “Birra o bikers”

Imperia. Al via venerdì 23 luglio la nuova creazione del Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi, un nuovo evento rivolto a imperiesi e turisti in piena stagione estiva con lo scopo di animare le serate di fine luglio. “Birra o bikers”, manifestazione prettamente estiva ma che mantiene lo standard tipico del Comitato, un contenitore di interessi per un pubblico variegato, buon cibo, musica e divertimento.

In primo piano c’è il mondo degli appassionati delle due ruote, con il coinvolgimento dei motoclub: il CCMotorday, il Moto Club degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, Sezione Nord Ovest. Il Moto Club Polizia di Stato, Delegazione di Imperia, il Moto Club Harley-Davidson Italian Club H-Dic Liguria

Nelle giornate di sabato e domenica si terrà un tour degli ex 11 Comuni che hanno nel 1923 fondato Imperia e che oggi sono delle frazioni. Naturalmente l’offerta gastronomica, una delle caratteristiche storiche del Comitato San Giovanni, avrà un menu dedicato all’identità dell’evento. Dopo il grande successo della Festa di San Giovanni, i cuochi di InejaFood, sono nuovamente pronti a deliziare turisti e concittadini. Chiaramente non poteva mancare la musica, anche in quest’occasione organizzata in collaborazione con il Bar 11, le band e Dj Tex. Sarà presente nella zona antistante la Banchina Aicardi anche una versione ridotta di MercantIneja con curiosità artigianali da non perdere.

Commentano dal Comitato: «“Birra o bikers” di quest’anno sarà l’edizione zero di quello che nei nostri porgetti dovrebbe diventare un evento di portata nazionale ed internazionale che ha al centro il mondo degli appassionati delle due ruote. Ringraziamo i Moto Club che hanno aderito alla nostra iniziativa per questo primo esperimento, il Bar 11 per il sostegno alla proposta musicale, Espansione Eventi per l’apporto all’organizzazione della parte commerciale e non solo, le Associazioni aderenti al progetto, “11 Comuni per Imperia” per la disponibilità nel sostegno al tour motociclistico e naturalmente l’Amministrazione Comunale per la consueta disponibilità e vicinanza. Ringraziamo anticipatamente chi verrà a trovarci in Banchina Aicardi e Calata G.B. Cuneo nei giorni di venerdì 23, sabato 24, e domenica 25 prossimi».