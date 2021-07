Turismo, Coldiretti: «Prediligere vacanza “Made in Liguria”»

Genova. «Quasi 1 italiano su 3 (32%) in vacanza nell’estate 2021 ha scelto una meta vicino casa, all’interno della propria regione di residenza, sotto la spinta dell’incertezza sulla ripresa dei contagi Covid». E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè in riferimento ai nuovi criteri di definizione del livello di rischio per la zona gialla e alle decisioni in merito all’utilizzo del green pass per i divertimenti, trasporti e ristoranti. Fino allo scorso anno, invece, erano quattrocentomila gli italiani che si sono recati in Grecia e che guardavano alle mete estere per trascorrere le vacanze.

«Ancor più alla luce della situazione che si sta creando e che vede 400 ragazzi italiani a rischio blocco in Grecia oltre a varie altre difficoltà e disagi in località estere, è preferibile scegliere mete sicure, vicine e privilegiare i nostri borghi dove è possibile godere godere di spazi di libertà più ampi lontano dalle città o dai luoghi turistici più affollati – spiegano il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il delegato confederale Bruno Rivarossa -. La nostra regione offre un’offerta variegata che accontenta tutte le esigenze: dalla vacanza balneare, sulle coste di ponente e levante con meravigliose spiagge, a quella escursionistica-sportiva fino all’enogastronomica, quest’ultima sempre più attrattiva per i viaggiatori, molto attenti alla qualità dell’alimentazione, per la quale destinano una quota elevata della spesa durante la vacanza. Gli oltre 600 agriturismi ed ittiturismi liguri rappresentano poi i posti ideali dove trascorrere dei giorni di relax, spesso situati in zone isolate, in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola ed ampi spazi nel verde, sono i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche».