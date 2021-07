Turismo a Bordighera, a giugno oltre mille visite allo Iat cittadino

Bordighera. Sono state 1.012 le visite presso lo Iat di Bordighera tra il 1° ed il 30 giugno: un dato, più che raddoppiato rispetto al mese precedente, che evidenzia notevole interesse per la Città delle Palme e le sue attrattive e lascia intravedere ottime prospettive di ripartenza post pandemia.

Come previsto la maggior parte delle persone che si è rivolta all’ufficio di via Vittorio Emanuele 172 è di nazionalità italiana (825), ma crescono i numeri per quanto riguarda francesi (113) e tedeschi (43); eventi, siti d’interesse, mappe, traporti, pubblica utilità e sentieri sono i temi su cui più si concentrano le richieste di informazioni e materiale.

Si conferma quindi l’importanza dell’attività dello Iat per l’assistenza a residenti e turisti e per la promozione della Città; un servizio che l’amministrazione ha valorizzato e potenziato dall’inizio del proprio mandato, a partire dall’intervento di profonda riqualificazione della sede e dalla volontà di garantire una gestione professionale, attenta e continua.

Fino all’8 settembre l’Ufficio Iat di Bordighera (via Vittorio Emanuele 172, tel. 0184262882) sarà aperto tutti i giorni, dalle 10.00 alle 13 e dalle 15 alle 19.