Trionfo azzurro ai rigori sulla Spagna e in Riviera impazza la festa

Imperia. L’Italia di Roberto Mancini batte 4-2 la Spagna ai calci di rigore (1-1 nei tempi regolamentari) e vola in finale di Euro 2020 dove affronterà la vincente tra Inghilterra e Danimarca.

Decisivo il calcio di rigore trasformato da Jorginho, dopo l’errore di Morata (la serie si era paerta con il calcio di rigore sbagliato da Locatelli) dagli 11 metri che si era fatto respingere il tiro da Donnarumma: azzurri in finale.

Al vantaggio di Chiesa nel secondo tempo aveva risposto per le Furie rosse il neo entrato Morata. L’Italia ha sofferto più del previsto ma alla fin l’ha spuntata.

Tifosi in festa a Imperia, Sanremo e Bordighera. Nel capoluogo intervento dei pompieri per un’auto che ha preso fuoco. A Imperia in piazza a festeggiare anche il presidente della Provincia Domenico Abbo.

(foto e video di Alice Spagnolo, Luca Simoncelli e Christian Flammia)