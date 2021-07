Tredicenne tenta il suicidio, grave al Gaslini

Genova. Ha eluso la sorveglianza di un operatore, fuggendo al suo controllo per poi tentare il suicidio lanciandosi da un muraglione: una ragazzina di 13 anni, già ricoverata nel reparto di Neuropsichiatria del Gaslini per una grave sindrome depressiva, è ora ricoverata in gravi condizioni presso la Rianimazione dell’ospedale genovese.

A diffondere la notizia è la direzione sanitaria del Gaslini di Genova. Il fatto è accaduto oggi, quando l’adolescente, accompagnata da un operatore per una passeggiata terapeutica lungo i viali del parco del Gaslini, è riuscita ad eludere la sorveglianza del personale ospedaliero per lanciarsi dal muraglione dell’Istituto sulla strada sottostante. Subito soccorsa dal personale dell’ospedale, è gravissima.