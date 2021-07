“Transalp Expierence 2021” da Limone a Sanremo con Gaia Tormena

Limone Piemonte. E’ tutto pronto per l’emozionante “Transalp Experience“, 95 km di pura bellezza che dalle Alpi cuneesi conducono al mare di Sanremo.

Appuntamento il 24 luglio con panorami mozzafiato, ricchi ristori, categorie distinte e-bike /mtb muscolari, possibilità di ricarica lungo il percorso, gruppi guidati da guide esperte, assistenza medica e meccanica al seguito, trasporto bagagli, possibilità di noleggio bike, upgrade a gruppi VIP con aree riservate e pacchetti all inclusive.

L’arrivo a Sanremo è previsto per le ore 16, presso la pista ciclabile zona Sud Est.

Sarà presente anche la celebre biker Gaia Tormena, XCE World champion nel 2019 e campionessa europea MTB al Tamaro Park in Svizzera nel 2020.

La Transalp non è “solo” paesaggi mozzafiato e avventura, è la scoperta di un territorio sotto tutti i suoi aspetti. I ristori alleviano le fatiche e allietano i palati con prodotti legati all’enogastronomia locale dapprima piemontese e poi ligure. Ad appagare il nostro arrivo e alleviare le nostre fatiche le acque blu del mar ligure.

Non un semplice viaggio in bicicletta, una vera propria bike experience da vivere a 360°. Non mancano assistenza medica e meccanica al seguito, trasporto bagagli, accompagnamento da parte di guide esperte.

Info, programma e iscrizioni: https://limone-on.com/transalp-experience-2021/

Il programma :

Ore 7,30: ritrovo a Limone Quota 1400 per controllo iscrizioni e ritiro pacco gara (se non già ritirato venerdì)

Ore 8,00: Risalita con seggiovia Cabanaira

Ricchi ristori con prodotti tipici e ricariche ebike lungo il percorso

Ore 16,00 arrivo a Sanremo tramite la ciclabile a mare, accoglienza e buffet finale

Ore 17,30 rientro con navette, treno o pernottamento a Sanremo (esclusi dalla quota)

QUOTA D’ISCRIZIONE: Euro 70.

LA QUOTA COMPRENDE:

Risalita con seggiovia

Accompagnamento da parte di istruttori MTB

Ristori sul percorso e buffet finale

Assistenza meccanica

Assistenza sanitaria (Croce Rossa e medico al seguito)

Pick up di supporto

Trasporto di un piccolo zaino al seguito della corsa (per eventuale cambio)

Trasporto bagagli direttamente a Sanremo (per un ulteriore cambio o per chi si ferma a Sanremo per la notte

LA QUOTA NON COMPRENDE:

Pernottamenti (a Limone e/o Sanremo)

Trasporti: rientro con navette

Ricambi meccanici utilizzati durante la manifestazione

Tutto quanto non espressamente indicato in “la quota comprende”

Sono disponibili navette Sanremo / Limone il venerdì pomeriggio e il sabato mattina. Per info e disponibilità scrivete a info@limone-on.com