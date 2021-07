Pigna. Si è conclusa in tragedia l’escursione di un 72enne ventimigliese, colto da infarto nei boschi. Si trovava, insieme alla nipote, in un sentiero, nella zona del rifugio Allavena di Gola di Gouta, quando si è sentito male, verso le 12.

Inutili i tentativi di rianimazione messi in atto prima dalla parente e poi dagli operatori del 118, per l’uomo non c’è stato più nulla da fare. In un primo momento, oltre la mobilitazione dell’automedica ed di un’ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia, era stato fatto alzare in volo l‘elisoccorso dei vigili del fuoco, di stanza a Genova