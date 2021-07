Tour de Wallonie, il dianese Niccolò Bonifazio conclude la prima tappa

Diano Marina. Niccolò Bonifazio sta partecipando al Tour de Wallonie, in programma dal 20 al 24 luglio in Belgio.

Il ciclista di Diano Marina è tornato in sella alla sua bici ieri per la prima tappa della corsa ciclistica belga che si svolge annualmente in Vallonia.

Il ciclista del Team TotalEnergies dopo aver affrontato 185.7 chilometri da Genappe a Héron è giunto al traguardo 61esimo, oggi dovrà vedersela con la seconda tappa di 120 chilometri che inizierà e terminerà a Zolder.

(Foto da Instagram di Niccolò Bonifazio)