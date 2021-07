Tour de l’Ain, prima tappa: quarto il dianese Niccolò Bonifazio

Diano Marina. Niccolò Bonifazio arriva quarto alla prima tappa del Tour de l’Ain, in scena dal 29 al 31 luglio.

Il ciclista del Team TotalEnergies, che è partito da Parc des Oiseaux, oggi ha sfiorato il podio ed è stato il primo degli italiani a tagliare il traguardo a Bourg-en-Bresse dopo aver percorso 141 chilometri.

Inizia bene l’avventura del giovane dianese alla corsa ciclistica francese che si disputa ogni anno nel dipartimento dell’Ain in Francia. Fondata nel 1989 e precedentemente conosciuta con il nome di Prix de l’Amitié, dal 2008 la corsa fa parte del circuito Uci Europe Tour, classe 2.1. Domani il ciclista di Diano Marina tornerà in sella alla sua bici per la seconda tappa da Lagnieu a Saint-Vulbas.

(Foto da Instagram di Niccolò Bonifazio)