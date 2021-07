Sanremo. «Dobbiamo stabilire un piano per la ripartenza della sanità in Liguria». Il presidente ed assessore delegato della Regione Liguria Giovanni Toti, con questa direttiva, si è confrontato oggi pomeriggio nella sede della Asl1 Imperiese a Bussana con i sindacati di riferimento. Con lui il direttore dell’Asl 1 imperiese Silvio Falco e l’assessore regionale Marco Scajola.

«Ovviamente entro luglio dobbiamo partire e abbiamo bisogno di implementare ed aumentare l’offerta sanitaria – dice il governatore regionale – nel ponente con l’affidamento del Saint Charles ai privati e l’apertura del pronto soccorso. E’ un percorso a tappe che parte oggi e finirà di qua a 5 anni con tutto l’effetto del pnr (piano nazionale di ripartenza ndr). Abbiamo un obiettivo ambizioso, quello di utilizzare al meglio tutte le risorse che ci saranno».

Foto 2 di 2



Parlando della azienda sanitaria locale in questione, Toti dice «Io vorrei dare un servizio omogeneo a tutte le Aziende Sanitarie del territorio, su questo dobbiamo lavorare ma ancora non è così. Ci sono aziende in cui più difficile reperire professionalità come Ostetricia e Ginecologia».

Fulvio Fellegara di Cgil, «Abbiamo parlato delle difficoltà che sono note e che noi continuiamo a denunciare rispetto ai problemi sulla prevenzione, sulle liste di attesa e tutte queste problematiche vanno gestite. Il presidente oggi ha rassicurato rispetto una posizione chiara sull’ospedale di Bordighera che va verso la privatizzazione. Abbiamo segnalato e al presidente il problema delle viabilità in questo territorio, che è una delle gambe su cui si regge la sanità».

Gli altri rappresentanti delle varie sigle sindacali presenti all’incontro erano: Tiziano Tomatis di Cgil, Claudio Bosio e Nico Zanchi della Cisl e Milena Speranza di Uil-FP.