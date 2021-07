Torneo Sociale “Doppio Misto Giallo” all’Ospedaletti Tennis Club

Ospedaletti. Sono aperte le iscrizioni per partecipare al grande Torneo Sociale “Doppio Misto Giallo” organizzato dall’Ospedaletti Tennis Club.

Il circolo di corso Regina Margherita ospiterà questo importante appuntamento da lunedì 26 luglio sino a sabato 7 agosto con la formula a sorteggio per la formazione delle coppie donna/uomo. Limitato alla categoria 4.1, è aperto a tutti, principianti, residenti e turisti di ogni livello ed età.

Per un regolare svolgimento della manifestazione, l’organizzazione del torneo provvederà a sue spese a tesserare ogni partecipante alla FIT – Federazione Italiana Tennis – con conseguente copertura assicurativa contro gli infortuni. Ad ogni iscritto vengono garantite almeno due partite e sono messi in palio tanti premi non solo per i vincitori ma anche per chi si impegna di più, per il fair-play, per chi è più fortunato.

Le sfide sul campo inizieranno ogni giorno feriale a partire dalle 19. La finale del 7 agosto sarà seguita da una grande festa di premiazione alla presenza di autorità e personaggi noti del mondo del tennis e dello sport.

Ci si potrà iscrivere in sito oppure telefonando ai numeri: 0184.66.17.76 – 393.52.18.403 – 349.90.28.655.