“Terroni”: la nuova cena cantata di Portosole si ispira a Capri

Sanremo. Strambò, il nuovo ristorante di Portosole, propone un nuovo appuntamento per gli amanti delle cene musicali a partire da venerdì 16 luglio.

Ogni venerdì notte andrà in scena il format “Terroni – Italian Singing Dinner”, uno show di musica e intrattenimento ispirato alla storia delle cene cantate all’italiana.

Era il 1994 quando Guido Lembo fondò la “Taverna Anema e Core” nella Piazzetta di Capri, nella quale la musica napoletana si trasformò in un monumento all’Italian lifestyle invidiato in tutto il mondo. Nel tempo il prodotto musicale si evolve, anche grazie all’inserimento del figlio di Guido, Gianluigi Lembo, il quale rinfresca il prodotto mescolando la tradizione del territorio con il meglio della musica leggera italiana e internazionale. Cibo e musica diventano una cosa sola, in un clima di spensieratezza e tradizione.

Strambò vuole rievocare la creazione di questa pietra miliare dell’intrattenimento, amata dai vip di tutto il mondo, portando l’energia del sud Italia sulla tavola della riviera Ligure. Il meglio della musica italiana di sempre, intervallata da momenti di folklore e spettacolo.

Il palinsesto degli eventi comprende diversi artisti d’eccezione: Antonio Viceversa, dj e intrattenitore del Puravida di Forte dei Marmi, dell’Otivm di Milano e del White Beach by Florida, Cucky e Marcello Dolcevita, regular guest del Bricco delle Viole di Barolo, dell’Evita di Cavallermaggiore e non solo, Alex Effe e Marco Benini, protagonisti delle cene animate del Supporter Beach di Fossacesia e del BBK Pleasure Beach di Punta Marina.

Ogni venerdì dal 16 luglio, nella cornice del porto, andrà in scena questo imperdibile appuntamento a partire dalle 20.30 per il quale la prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni visitare il sito www.strambosanremo.com, visitare la pagina Facebook Strambò Sanremo e la pagina Instagram strambosanremo.