Terribile schianto a Diano Marina, un morto e quattro feriti gravi

Diano Marina. Dramma sul rettilineo di via Generale Ardoino, a Diano Marina, dove un giovane ha perso la vita in un incidente avvenuto intorno alle 3,30. Altre quattro persone sono rimaste ferite in modo grave. Stando alle prime informazioni, sia la vittima che i feriti sarebbero ventenni.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 sia di Imperia che di Albenga. Per uno dei ragazzi, però, non c’è stato nulla da fare: è morto durante il trasporto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per le gravi ferite riportate.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.