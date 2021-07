Tennis, prende il via il torneo ‘Itf S400 Città di Sanremo’

Sanremo. Dopo aver archiviato l’edizione 2021 della Summer Cup under 14 femminile a squadre nazionali con la vittoria della Russia, inizia un altro atteso appuntamento presso il circolo Tennis Sanremo. Si tratta del torneo ‘Itf S400 Città di Sanremo’ riservato ai giocatori di età compresa tra 30 e 90 anni, sia in campo maschile che femminile.

Le iscrizioni si sono chiuse a quota 130 partecipanti circa, provenienti oltre che dall’Italia, da Germania, Francia, Russia, Svizzera ed anche un iscritto di nazionalità giapponese. In palio punti validi per le classifiche mondiali di merito. I tabelloni, tredici in tutto, sono creati per fasce d’età comprendenti un quinquennio (es. 30/34, 35/39, 40/44 eccetera). Tutte le finali verranno completate entro sabato 17 luglio.

Questo torneo per ‘veterani’ è l’ultimo evento organizzato nel mese di luglio presso lo storico circolo alla Foce di Sanremo, in attesa dell’Open che si svolgerà a partire dal prossimo 9 agosto.