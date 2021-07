Tempesta Alex, Ioculano: «Che fine ha fatto il milione di euro donato dal Principato di Monaco?»

Ventimiglia. «Nei giorni immediatamente successivi alla tempesta Alex, il Principato di Monaco con grande spirito di amicizia e solidarietà decise di donare un milione di euro (per il tramite della Regione Liguria) per aiutare il nostro territorio a risollevarsi ma, ad oggi, queste risorse non sono ancora state assegnate ai comuni» – dichiara il consigliere regionale Enrico Ioculano, che oggi sul tema avrebbe dovuto interrogare il presidente Toti, se avesse presenziato in Consiglio Regionale.

«È passato quasi un anno dalla tragica alluvione che tanti danni ha causato a Ventimiglia e ai paesi limitrofi e, sebbene il Principato stanziò immediatamente dei fondi, ad oggi questi sono ancora ‘congelati’ e non utilizzati: per questo motivo ho presentato un’interpellanza per chiedere alla Giunta regionale i motivi del ritardo nell’assegnazione delle risorse e in quanto tempo queste verranno erogate ai Comuni assegnatari. Questi fondi sono fondamentali per il territorio e per le imprese danneggiate dai fatti di ottobre e tenerli bloccati per quasi un anno è una decisione incomprensibile e questo ritardo nell’utilizzo ci fa perdere tempo prezioso per la messa in sicurezza del territorio, per questo la Giunta deve dare risposte. Non a me, ma ai cittadini del Ponente ligure» – commenta Enrico Ioculano.