Sanremo. Hanno tagliato il traguardo, arrivando dalla pista ciclabile zona Sud Est intorno le 18, gli 85 partecipanti all’edizione 2021 “Transalp Experience“. Anche la sesta edizione ha visto percorrere i 95 km di pura bellezza dalle Alpi cuneesi fino al mare matuziano, attraverso la splendida valle Argentina.

«Il nostro punto di forza è unire la montagna, i nostri paesaggi fantastici dell’entroterra e il mare» spiega Antonio Fontanelli, consigliere di Sanremo On, presente all’arrivo insieme al consigliere Paolo Picone, che aggiunge «Abbiamo una rete di sentieri, da percorrere sia in bici che a piedi molto ampia, stanno arrivando anche molti turisti stranieri».

I ciclisti erano partiti alle 7.30 dl ritrovo a Limone “Quota 1400”. Tra di loro c’era anche la celebre biker Gaia Tormena, XCE World Champion nel 2019 e campionessa europea MTB al Tamaro Park in Svizzera nel 2020. L’evento è stato creato ed organizzato, sin dal suo debutto nel 2015, dalle reti d’impresa Limone On e Sanremo On.

Come di consueto la pedalata è stata contornata da panorami mozzafiato, ricchi ristori, possibilità di ricarica lungo il percorso, gruppi guidati da guide esperte, assistenza medica e meccanica al seguito, trasporto bagagli, possibilità di noleggio bike, upgrade a gruppi VIP con aree riservate e pacchetti all’inclusive.