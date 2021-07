Taggia, corso di “Maggiordomo di quartiere”: aperte le iscrizioni

Taggia. Sono aperte da oggi e fino al 2 di agosto le iscrizioni per il corso “Maggiordomo di quartiere” volto a formare figure professionali che verranno inserite attraverso un tirocinio presso i quattro sportelli già operativi di Imperia, Pieve di Teco, Sanremo e Ventimiglia.

Il maggiordomo di quartiere è stato in questi anni introdotto da Regione Liguria ed è disponibile per lavoratori e cittadini per commissioni di vario tipo, consegne e altre attività di vicinato come pagamento di utenze, posta, consegna di farmaci e quant’altro, nonché aiuto per la soluzione di piccoli problemi.

Il corso è destinato a giovani e adulti di età superiore ai 18 anni che siano disoccupati, residenti in Liguria e con Isee sotto i ventimila euro. Il progetto, cofinanziato da Regione Liguria, prevede ore di formazione e un’esperienza sul campo di sei mesi. Per iscriversi è possibile contattare: JOBEL snc – via Peirogallo 16 – Sanremo tel. 0184/1919623 – cell. 3666985363, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 o via mail maggiordomodiquartiere.imperia@jobel.it.

«Si tratta di un’iniziativa molto interessante» – spiega l’assessore ai Servizi Sociali Maurizio Negroni. «Anche il Comune di Taggia – prosegue l’assessore Negroni – ha richiesto di essere inserito tra i comuni della provincia che possano intraprendere questo servizio. C’è molto interesse tra i nostri utenti; sarebbe possibile risolvere tanti piccoli problemi della vita quotidiana che si presentano a chi non ha la possibilità o i contatti necessari per affrontarli».