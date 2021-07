Spunta il coltello in una rissa tra stranieri a Ventimiglia, due arresti

Ventimiglia. La Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri di Ventimiglia hanno arrestato due cittadini tunisini di 27 anni colti in flagranza del reato di resistenza, lesioni e minacce a pubblico ufficiale a seguito di un articolato intervento, verificatosi alle 22 di ieri, nella zona del lungomare di Ventimiglia.

L’azione congiunta è stata attivata a seguito della pronta comunicazione di un commerciante della zona, che segnalava al 112 una rissa in corso tra presunti migranti sulla spiaggia e ha riferito la presenza di uno straniero armato di un coltello, poi risultato sottratto furtivamente poco prima nel dehor di un vicino ristorante.

La pronta azione delle forze dell’ordine ha messo in fuga gli stranieri sulla spiaggia, prima che la situazione degenerasse. Gli agenti ed i militari, impegnatisi nelle ricerche dell’uomo che era stato visto impugnare un coltello, sono riusciti a rintracciarlo dopo pochi minuti nelle vicinanze del belvedere Resentello.

L’uomo, riconosciuto grazie ad alcune immagini video nel frattempo acquisite ed analizzate, era accompagnato ad un suo connazionale e coetaneo. Entrambi erano in stato di ubriachezza e hanno reagito con violenza al controllo di polizia, minacciando e colpendo ripetutamente i due poliziotti ed i due carabinieri intervenuti. Tutti gli operatori alla fine hanno riportato lesioni, per un totale di 40 giorni di prognosi.

I due uomini, entrambi risultati pluripregiudicati, sono stati sottoposti all’arresto e trasportati, separatamente, nel commissariato di pubblica sicurezza e nella compagnia dei carabinieri. Anche durante l’accompagnamento, si sono dimenati con prepotenza nell’abitacolo dei veicoli di servizio e hanno esibito atteggiamenti e comportamenti ostili e provocatori. A seguito di accertamenti, uno è risultato titolare di regolare permesso di soggiorno mentre l’altro era irregolare sul territorio nazionale dal 2019, data della definitiva scadenza del permesso umanitario che aveva precedentemente ottenuto. A carico di quest’ultimo è stata attivata la procedura amministrativa preliminare per l’espulsione dall’Italia.

Nella mattinata odierna, nel commissariato di pubblica sicurezza di Ventimiglia, in videoconferenza, si sono svolti l’udienza di convalida ed il procedimento per direttissima. Dopo la convalida degli arresti il processo è stato rinviato a settembre e gli arrestati sono stati rimessi in libertà.