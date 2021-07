Sport, Ferro: «Orgogliosi di festeggiare gli azzurri che da anni sono legati alla Liguria»

Genova. «Siamo orgogliosi di festeggiare i beniamini della Nazionale che sono stati e sono ancora legati alla nostra Liguria: è un altro piccolo passo verso la normalità, in un momento in cui siamo costretti a convivere con la pandemia. Chiederemo agli azzurri campioni di Euro2020 che sono legati anche affettivamente alla Liguria di partecipare ad iniziative sportive che si terranno nella nostra regione, in modo da rafforzare ancora di più un legame che nel tempo non si è mai interrotto».

Così dice l’assessore allo Sport Simona Ferro in merito alla decisione del consiglio regionale di conferire l’onorificenza onoraria per meriti sportivi al commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, al capodelegazione della Nazionale Gianluca Vialli, all’attaccante azzurro Federico Chiesa, genovese di nascita, e agli ex giocatori della Sampdoria Attilio Lombardo, Fausto Salsano, Giulio Nuciari, Alberico Evani, membri dello staff della Nazionale italiana che domenica si è aggiudicata gli Europei.