Santo Stefano al Mare. Immerso nelle verdi colline del comune rivierasco, tra ulivi e prati in fiore ha da poco aperto il nuovo “Padel Village”, inaugurato 2 mesi con la nuova struttura all’ interno del “Camper Village“. Composto da 3 nuovissimi campi professionali da padel , gioco che ormai sta spopolando in tutta Italia , l’impianto si presenta come un punto di riferimento per tutti gli appassionati e non. Accogliente e rilassante sia per il giocatore sia per gli accompagnatori grazie alla piscina, i comodi lettini ed il ristorante .

«Veniamo perché stiamo al fresco immersi nel verde a ci rilassiamo giocando», questa è la risposta che più si sente dire chiedendo del Padel Village. «I progetti sono ancora molti per rendere il soggiorno dei nostri atleti ancora più bello ed indimenticabile, molti sono ancora top secret , ma chi mi conosce sa che non mi fermo e ci saranno molte molte novità». Cosi risponde Federico Franco, noto PR, attualmente responsabile della struttura nonché deus ex machina del nuovo Padel Village . Da poco più di qualche settimana il “villaggio” si è arricchito anche di una collaborazione importante, il maestro Giovanni Barletta: giovane promessa del padel nazionale ed internazionale. Grazie alla sua collaborazione ora è possibile anche prendere lezioni singole o collettive per migliorare la propria performance.

Da non sottovalutare al giorno d’oggi è il parcheggio comodo e spazioso accoglie sia gli atleti sia i clienti della piscina e del ristorante. «Insomma ormai non si può piò parlare di un nuovo progetto ma di una grande realtà che sta prendendo lentamente forma e che sta attirando atleti da tutta la provincia e non solo – spiega Franco – Infatti passeggiando nel il prato adiacente i campi si possono incontrare giocatori di tutte le nazionalità e provenienza , perfino svedesi , ormai irriducibili clienti. Il Padel Village vi aspetta per una giornata diversa di tanto sport sano immersi nel fresco e nel silenzio di questa meravigliosa location».