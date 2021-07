Pontivrea. Ospedaletti città dei motori, tramite il Comitato Circuito e con l’appoggio del sindaco Daniele Cimiotti non si fermano e tornano in sella, partecipando alla ‘mototerapia nazionale’, insieme al funambolico Vanni Oddera. L’evento si svolgerà a Pontinvrea, in provincia di Savona, e sarà caratterizzato da uno “Sport action day” con spettacolari salti “Live to Flip” e numerose altre opportunità di divertimento.

Sarà presente anche il carabiniere e tecnico federale FMI Livio Bellone, per far girare i ragazzi da 6 a 12 anni con le minimoto della scuola federale velocità della Nannelli Riders Academy.

Il sindaco ringrazia per la presenza: «I nostri figli sono il futuro dello sport per la vita, impariamo oggi per crescere meglio domani».

