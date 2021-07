Spento l’incendio boschivo di Montegrazie, non si esclude l’origine dolosa

Imperia. E’ oramai spento e stanno terminando le operazioni di bonifica dell’incendio boschivo sviluppatosi questa mattina verso le 11 in frazione Montegrazie.

Le cause del rogo sono in via di definizione e non si esclude l’ipotesi dolosa. Alle operazioni di spegnimento hanno partecipato i vigili del fuoco dal Comando provinciale, due squadre di volontari Aib (anti incendio boschivo) e l’elicottero delle Regione. Sul posto hanno eseguito un sopralluogo i carabinieri forestali.