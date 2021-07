Sotto le Stelle, a Imperia la finale del contest per emergenti

Imperia. Si terrà giovedì 19 agosto ad Imperia la grande finale del contest per emergenti Sotto le Stelle XXI edizione, storico festival organizzato dalla E D.M. Records, che vanta organizzazione di eventi che hanno visto la presenza di grandi nomi del panorama musicale come Piero Pelù, Grazia di Michele, Silvia Mezzanotte solo per citarne alcuni.

Sotto le Stelle direzione artistica dell’Executive Manager Mario Greco chitarrista, fonico, autore e compositore Il contest si divide in quattro categorie: 7/13 14/18 senior ed inediti che a partire dalle 20:30 vedrà la presenza sul grande palco allestito sul porto di Imperia Calata Cuneo Banchina Aicardi dei 20 finalisti scelti il giorno prima dalla mega semifinale dove si “scontreranno” a suon di voce oltre 60 emergenti provenienti da tutta l’Italia. Presidente di giuria Francesco Ciccotti, autore/compositore; in commissione Daniele Dal Muto, speaker radiofonico on air format radiofonico per nuovi talenti oltre ad Andrea Deriu del gruppo Basilandia Sardegna. Premi interessanti in quanto tutti i finalisti vinceranno la promozione del loro brano nel programma on air in onda su oltre 45 radio.

Sotto le Stelle sarà inoltre un grosso format tv trasmesso su oltre 50 emittenti regionali e nazionali. Sotto le Stelle avrà anche come ospiti Greko, cantautore poliedrico strumentista che vanta Master Accademie con i più grandi nomi del panorama nazionale, Martina Ornamento, vincitrice del mega contest sanremese Sanremo Discovery 2021 scelta dal direttore Sony Columbia maestro Roberto Rossi, inoltre i Fake che vantano migliaia e migliaia di visualizzazioni oltre alla cantautrice Alì ed alla cantautrice Valentina Sloboda. Official Media partener Radio 104. L’evento sarà presentato da Luca Valentini. Ben due scuole di danza cureranno le coreografie del Sotto le Stelle la New Movanimart e la Peronal Gym. Il direttore artistico ringrazia la fattiva e splendida collaborazione del Comune di Imperia.