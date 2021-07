Santo Stefano al Mare, concluso il 420 Frecciarossa World Championships: 3 titoli mondiali agli equipaggi Usa

Santo Stefano al Mare. Si è concluso il mondiale della classe 420 nelle acque di Arma di Taggia e organizzato dallo Yacht Club Sanremo con il supporto del title sponsor Frecciarossa. Nonostante una giornata in cui il vento è stato il grande assente, piena soddisfazione da parte di organizzatori e partecipanti che sono tornati a casa dopo 10 regate (9 per la categoria femminile) e un affollato mondiale di classe che ha visto in acqua e a terra ben 422 atleti in rappresentanza di 20 nazioni.

Nulla di fatto in mare con il Comitato di Regata che ha atteso fino alle 15:30 – orario limite – nella speranza di poter dare almeno una prova, ma che ha poi rimandato gli equipaggi a terra e andando così a confermare le classifiche del giorno precedente. Queste, infatti, vedono 3 titoli mondiali su 3 assegnati ai fortissimi equipaggi Usa che hanno fermato quello che, inizialmente, sembrava un campionato ad appannaggio degli spagnoli.

Questi i risultati finali del 420 Frecciarossa World Championships 2021:

OPEN

1. Tommy Sitzmann – Luke Woodworth – USA

2. Ange Delerce – Timothee Rossi – FRA

3. Alberto Morales – Miguel Bethencourt – ESP

Women

1. Vanessa Lahrkamp – Katrin McNamara – USA

2. Neus Ballester – Andrea Perello – ESP

3. Apolline Benoit – Ambre Monnier – FRA

U 17 Open

1. Freddie Parkin – Thomas Whidden – USA

2. Maria Perello – Marta Cardona – ESP

3. Marc Mesquida – Ramòn Jaume – ESP

Alla Spagna, infine, è stato assegnato il Francis Mouvet Trophy per la nazione che ha ottenuto i tre migliori piazzamenti per ogni raggruppamento.