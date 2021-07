Santo Stefano al Mare, c’è tempo fino al 13 luglio per fare la domanda da “nonno vigile”

Santo Stefano al Mare. Mancano pochi giorni, fino al 13 luglio, per presentare la domanda da nonno vigile. CLICCA QUI per visualizzarla e/o scaricarla.

Questa figura municipale è stata istituita anche nel piccolo comune rivierasco per varie ragioni. Innanzitutto l’attività di sorveglianza e viabilità presso il plesso scolastico nelle fasce orarie di ingresso ed uscita dei bambini delle classi elementari, viene svolto, con difficoltà nei periodi feriali e di riposo del personale, dalla polizia locale. Si è tenuto conto anche conto che, dopo il rinnovamento delle aree ludiche destinate ai più piccoli, spesso oggetto di atti vandalici, si ritiene necessaria una maggior sorveglianza di quelle zone.

In tutto sono necessari 15 nonni vigile, nel caso si eccedesse nelle domande, la graduatoria verrà stabilita in base a criteri di anzianità, pregresse attività lavorative nelle forze dell’ordine e una valutazione dei requisiti soggettivi e motivazionali. Il servizio verrà coordinato da un agente della polizia locale. I nonni vigile opereranno dalla scuola elementare Colombo, da trenta minuti prima dell’entrata dei bambini a quindici minuti dopo l’ingresso nel plesso. Saranno impiegati anche per la sorveglianza di aree e spazi ludici pubblici. CLICCA QUI per maggiori informazioni sui nonni vigile a Santo Stefano al Mare.